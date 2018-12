Nicola Berti per i 50 anni dell'Inter club di Raffadali

Ha tagliato il mezzo secolo di vita l'Interclub di Raffadali, il più vecchio della Sicilia, diretto da Luigi Costanza. Per tutta la giornata di domenica scorsa l'Interclub ha dato vita a diverse manifestazioni che hanno coinvolto l'intera cittadinanza. Hanno partecipato anche molti ragazzini e, non solo quelli di fede neroazzurra. Tornei di biliardino e altro hanno caratterizzato l'intera mattinata che è culminata con la messa. Subito dopo un ricco pranzo, c'è stato il taglio della torta con ospite d'onore, Nicola Berti, indimenticabile campione neroazzurro degli anni Novanta che ogni tifoso interista ricorda soprattutto per quella sgroppata che lo porto a realizzare la rete del 2 a 0 a Monaco di Baviera. La giornata si è conclusa poi con la visione del match Roma-Inter.