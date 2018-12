Una passeggiata di pace, amore e fratellanza dell'Ic "Montalcini" di Agrigento

E' stata una mattinata molto lunga e abbastanza divertente quella odierna per i ragazzi dell'Istituto comprensivo "Rita Levi Montalcini" di Agrigento diretto da Gigi Costanza. Di buon mattino gli alunni di tutti i plessi, compresi quelli dell'Infanzia, hanno invaso la Valle dei templi per una passeggiata all'insegna della pace, dell'amore e della fratellanza. Un Natale festeggiato in un modo originale.

"Ho voluto fortemente questa manifestazione - dice il preside Gigi Costanza - ed ho avuto ragione perché i ragazzi si sono divertiti moltissimo".

Alla fine anche una sorta di novena natalizia a cura dell'Ensemble "I ragazzi di Margherita" di cui vi proponiamo anche un video.