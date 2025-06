Alessandra Amoroso si racconta: dalla “sindrome dell’impostore” al tour col pancione

Il tour

La cantante salentina è in gravidanza: «Un dono»

Non è più in guerra con se stessa, Alessandra Amoroso. La sindrome dell’impostore, quella che ti fa pensare di non meritare il successo che hai, è stata curata. La cantante salentina è oggi una donna consapevole, tranquilla, che si gode l’oggi «senza più pensare a quello che è stato o a quello che sarà, dando importanza solo al presente. Ho smesso di autoboicottarmi, di essere fortemente giudicante e ho abbracciato quella parte di me che mi faceva perdere il controllo», racconta su un’assolata terrazza romana, all’indomani del debutto del nuovo tour partito dalle Terme di Caracalla e in vista dell’uscita del nuovo album Io non sarei, fuori dal 13 giugno, che l’ha impegnata per un paio di anni e che include i feat con BigMama e Serena Brancale.

