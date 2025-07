Aliante si schianta contro le montagne della Val d’Aosta, morto il pilota

L'incidente

E’ un pilota valdostano – Giorgio Giacinto, di 70 anni – la vittima dell’incidente aereo avvenuto nel pomeriggio di oggi sopra Saint-Nicolas (Aosta). Volava su un aliante immatricolato in Germania ed era decollato dall’aeroporto Corrado Gex di Aosta. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il forte vento che soffiava in quota potrebbe essere tra le cause dell’incidente. A dare l’allarme è stato un’escursionista che ha assistito alla caduta: il messaggio alla Centrale unica del soccorso è arrivato alle 13.18 e subito sono scattate le ricerche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA