All’aeroporto di Savona con 25 mila euro in contanti: nei guai turista iracheno

il controllo

Ha preferito pagare subito un'oblazione da 5 mila euro

La guardia di finanza di Albenga, in provincia di Savona, in collaborazione con i funzionari della sezione operativa territoriale di Vado Ligure delle Dogane, nel corso di controlli al Riviera Airport di Villanova d’Albenga hanno scoperto un viaggiatore iracheno, giunto allo scalo con un volo privato proveniente dalla Romania, trovandolo in possesso di 25mila euro in contanti non dichiarati. Ammontare superiore al massimo previsto di 10mila euro. L’uomo è stato multato e ha immediatamente pagato l’oblazione di circa 5mila euro.

