«All’amore non servono condizioni perfette»: in ospedale la proposta di matrimonio di Lorenzo a Tommaso

Video

Erano appena tornati da un viaggio quando la vita ha cambiato ritmo all’improvviso: un ricovero inaspettato, dieci giorni in cardiologia all’Ospedale Careggi di Firenze, e la paura che si insinua tra le corsie. Ma, come ha detto Lorenzo , «l’amore non ha bisogno di condizioni perfette». È stato proprio lì, tra monitor e camici, con il sostegno discreto e partecipe del personale sanitario, che Lorenzo ha scelto di fare al compagno Tommaso la promessa più grande. Il video di quel momento, condiviso su Instagram, è diventato virale e sta commuovendo migliaia di persone in tutta Italia, mndo la forza di un amore che on può ancora esprimersi attraverso il matrimonio. Per questo Lorenzo e Tommaso hanno deciso di sostenere la campagna per il referendum sul matrimonio egualitario, lanciato dal comitato «Si Matrimonio Egualitario» , invitando tutti a firmare il quesito referendario.