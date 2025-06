Allerta meteo e pericolo fulmini: sospesa Benfica – Auckland

mondiale per club

Nubifragio a Orlando durante il match tra portoghesi e neozelandesi

Il meteo continua a fare le bizze negli Usa, condizionando il programma del Mondiale per Club. Slitta infatti all’Inter&Co Stadium di Orlando l’inizio del secondo tempo fra Benfica e Auckland City a causa delle avverse condizioni climatiche. Gli spettatori sono stati informati che la partita riprenderà il prima possibile. Valido per la seconda giornata del gruppo C, il match vede avanti il Benfica 1-0 grazie al rigore trasformato da Di Maria a recupero inoltrato. E’ stato segnalato anche il pericolo fulmini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA