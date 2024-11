Alluvione a Riposto, il peschereccio in balia dell’acqua per le strade della città: video

MALTEMPO

Sui social girano da queste mattina centinaia di video dell’alluvione che da questa notte si è abbattuta sulla fascia jonica etnea colpendo soprattutto Acireale, Giarre e Riposto. Tra questi è senz’altro significativo questo video che ha immortalato un peschereccio in balia dei torrenti esondati a Riposto che naviga alla deriva trascinato dalla forza delle acque che hanno trasformato le strade cittadine in veri e proprio fiumi in piena.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA