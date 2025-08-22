Almasri in un video riduce in fin di vita un uomo per le strade di Tripoli: polemica in Italia

Il caso

l video diffuso che mostra Osama Njeem Almasri aggredire un uomo a Tripoli è autentico e risalirebbe «al 2021 o al 2022». Inoltre, la persona aggredita «non ha riportato lesioni gravi». Lo hanno riferito agliapparati di sicurezza italiani fonti della Rada – la milizia di Tripoli cui appartiene il comandante libico – che hanno chiesto direttamente allo stesso Almasri. Nell’occasione, secondo la ricostruzione fornita dalla Rada, Almasri si trovava nelle vicinanze della sua abitazione e aveva chiesto al conducente di una autovettura di spostare il mezzo perché mal parcheggiato. Questi in risposta tirava fuori unapistola e Njeem aveva reagito per disarmarlo. Dopo i fatti, sempre secondo quanto riferito dalla Rada, l’uomo – che non aveva riportato lesioni di rilievo – era stato anche denunciato alla Procura.

Nel video si vede un uomo vestito di bianco che in strada a Tripoli, davanti a diversi testimoni, afferra un uomo disarmato, lo getta in terra e lo prende a pugni continuando a infierire su di lui – ormai inerte – per diversi secondi. Poi le foto del sangue della vittima che impregna l’asfalto. Per il sito arabo di informazione Al Masdar l’aggressore è Osama Njeem Almasri, il generale libico ricercato dalla Corte penale internazionale, arrestato e poi rimpatriato dal governo italiano otto mesi fa: un caso su cui da allora si è scatenata una bufera politica e giudiziaria. Mentre in tanti in queste ore rilanciano il filmato sui social e su altri media della Libia, l’opposizione in Italia insorge attaccando nuovamente la premier Giorgia Meloni e l’esecutivo che già ad ottobre – in merito prorpio al rilascio di Almasri – dovrà fornire risposte in Parlamento, dove sarà votata la richiesta di un processo nei confronti dei ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano.