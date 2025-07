Alto Adige imbiancato: sul Passo dello Stelvio temperature minime sotto zero

Clima

Dopo il caldo dei giorni scorsi è tornata la neve

Una perturbazione ha portato ad un brusco abbassamento delle temperature ed il limite delle nevicate e’ sceso a 2.4000 metri in Alto Adige. I valori minimi sono crollati non solo in quota, ma anche nel fondovalle: Bolzano si è svegliata con 14 gradi dopo settimane con numerose notti tropicali. Nelle localita’ di montagna, come sul Passo dello Stelvio, le minime sono scese sotto lo zero.

