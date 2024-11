Amts, Bellavia passa la mano: «Lascio l’azienda in buona salute»

catania

Le parole dell'amministratore unico uscente

Investimenti in infrastrutture e in interventi green, linee e servizi nuovi e potenziati, innovazione tecnologica e infomobilità, smart parking e pedonalizzazioni. E ancora, nuove assunzioni e valorizzazione del personale, sostenibilità e trasparenza. Queste sono solo alcuni degli argomenti al centro della conferenza di oggi indetta dall’amministratore unico uscente dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sostare di Catania Giacomo Bellavia. Un voluminoso dossier per tracciare un bilancio dei suoi sei anni di amministrazione frutto di ben due mandati.