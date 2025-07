Anziano in sedia a rotelle investito da una moto mentre attraversava sulle strisce a Catania: il video

città

Un anziano in sedia a rotelle, stamattina, è stato investito da uno scooter mentre attraversava le strisce in via Santa Maddalena a Catania. La vittima è caduta a terra, così come il centauro che lo ha colpito in pieno. Il nonnino è stato trasportato al Pronto Soccorso dove è entrato in codice verde, fortunatamente era vigile.

Forse in qualche modo la sedia a rotelle lo ha schermato. Per sicurezza e in considerazione dell’età del ferito e delle condizioni di poca mobilità i medici comunque lo hanno sottoposto a radiografie e altri accertamenti clinici. Della ricostruzione della dinamica si stanno occupando i vigili urbani di Catania che sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Un altro sinistro è avvenuto stamattina nel centro del capoluogo etneo: precisamente in via Garibaldi angolo via Fortino Vecchio. Coinvolti una moto e un’auto: uno dei passeggeri è rimasto ferito ma pare nulla di serio e preoccupante.

