Aperta la nuova pista ciclabile di via Dusmet: il serpentone di bici ripreso dall’alto con il drone

Catania

La pedalata è stata organizzata dall'Amministrazione comunale per l'inaugurazione della pista ciclopedonale

Una Catania ripresa con un drone dall’alto in occasione dell’inaugurazione di oggi della nuova pista ciclopedonale realizzata dal Comune di Catania da via Dusmet fino al Faro Biscari. In tanti l’hanno attraversata con una pedalata promossa dall’Amministrazione Comunale.

