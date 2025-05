Arriva la gru gigante per recuperare il relitto del Bayesian: tra le indagini e il mistero dei due hard-disk nella cassaforte

il naufragio

Il maxi veliero affondato nell'agosto scorso è adagiato su un fondale di 50 metri. Nella tragedia morirono sette persone

Ci vorranno almeno 20 – 25 giorni per riportare in superficie il relitto del Bayesian, il super yacht affondato nel naufragio delo scorso 19 agosto nel mare di Porticello costato la vita a sette persone. Poi sarà consegnato alla Procura di Termini Imerese che sta cercando di ricostruire le cause del disastro.Gli esperti – almeno una settantina di persone – sono arrivati in Sicilia nei giorni scorsi e da stamattina daranno il via alle delicate operazioni di recupero del veliero adagiato su un fondale di una cinquantina di metri. C’è la chiatta Hebo lift 2 che ha una superficie di circa 700 metri quadrati adatta per caricare le attrezzature speciali che servono per riportare in superficie l’imbarcazione e la Hebo Lift 10, la gru galleggiante tra le più potenti d’Europa con una stazza lorda da quasi 6 mila tonnellate.

Il primo passo: segare l’albero da 72 metri

Il primo passo – hanno spiegato i tecnici – sarà un’ispezione e un’analisi dettagliata del Bayesian e del fondale circostante grazie ad un sommergibile telecomandato. Il veliero monoalbero ha uno scafo in alluminio e possiede uno degli alberi più alti del mondo, che misura 72 metri e che secondo alcuni media americani sarebbe proprio la causa del naufragio.Dal suo affondamento, il Bayesian è stato costantemente monitorato non solo per verificare che non vi sia alcun pericolo di inquinamento ma anche per il timore che dati sensibili contenuti in due hard disk crittografati e legati a servizi segreti occidentali custoditi nelle casseforti del veliero potessero interessare governi stranieri “ostili” come Cina e Russia. Il veliero infatti era di proprietà del tycoon britannico Mike Lynch magnate del settore della cybersicurezza e insieme a lui morirono annegati anche la figlia diciottenne Hannah, il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e la moglie Judy, il legale Chris Morvillo e la moglie Neda, oltre al cuoco di bordo Recaldo Thomas.

Chi sono gli indagati