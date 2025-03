Arrivata a Ravanna la nave rigassificatore di 300 metri e da 5 miliardi di metri cubi l’anno

energia

Il video della Guardia costiera

Questa mattina, dopo cinque giorni di navigazione, la nave rigassificatrice BW SINGAPORE, battente bandiera del Regno Unito, è giunta in sicurezza a Ravenna, proveniente da Cartagena.

La BW Singapore è lunga 293 metri e larga 43 ed è stata acquistata da Snam nel luglio 2022. Costruita nel 2015, questa FSRU sarà in grado di stoccare 170mila metri cubi di gas liquefatto, rigassificarlo – per una capacità di 5 miliardi di metri cubi l’anno – e trasferirlo in una nuova condotta collegata al punto di connessione con la Rete Nazionale Gasdotti.

La Guardia Costiera ha garantito la sicurezza del trasferimento dell’unità, intervenendo con propri assetti sin dal suo ingresso nelle acque di interesse nazionale e fino all’arrivo a Ravenna.

Il dispositivo di sicurezza è stato attivato al largo di Pantelleria, dove la nave è stata presa in carico inizialmente dalla motovedetta CP 291 e successivamente da Nave Peluso CP 905 e Nave De Grazia CP 420. Le unità della Guardia Costiera hanno assicurato una costante cornice di sicurezza durante tutta la navigazione, fino all’arrivo della nave a Ravenna.