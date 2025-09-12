Audi in fuga dalla polizia si schianta contro un palo: il video dell’impatto

il caso

Alle prime ore di questa mattina, intorno alle 5:30, un grave incidente stradale è avvenuto in via Murri a Bologna. Un’Audi, guidata a forte velocità, ha improvvisamente perso il controllo e si è schiantata lateralmente contro un ostacolo, causando conseguenze tragiche.

Un video diffuso dalla questura di Bologna mostra la dinamica dell’incidente: si vede la corsa dell’auto prima dello schianto e, a seguire, l’arrivo della volante della polizia pochi istanti dopo. Gli agenti scendono dal mezzo e si avvicinano ai rottami della vettura. All’interno trovano il conducente, un giovane di 19 anni, ferito ma ancora vivo, e il passeggero, il diciottenne Valjero Maksuti, che purtroppo non ce l’ha fatta.

Il forte impatto è stato sentito da numerosi residenti della zona, che hanno poi assistito all’arrivo immediato delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza le cause dell’incidente e stabilire responsabilità. Al momento, si esclude il coinvolgimento di altri veicoli.