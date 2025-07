“Aura farming”, la danza sulla canoa diventata virale nel web e che ha conquistato il mondo

il fenomeno

La “danza in canoa”, l'”Aura farming”, ha conquistato il mondo del web ed è diventato un fenomeno virale che sta spopolando sui social. I movimenti sono stati inventati da Rayyan Arkan Dikha, un indonesiano di 11 anni, e “aura farming” significa “costruire la propria aura, dimostrare il proprio carisma”. Indossando un paio di occhiali neri e gli abiti tradizionali indonesiani, il bambino sale sulla punta di una canoa in movimento e si scatena in un ballo sfrenato. La danza ha conquistato anche i calciatori del Paris Saint-German.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA