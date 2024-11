Auto accatastate e trascinate dall’acqua come a Valencia: paura per l’alluvione a Torre Archirafi

MALTEMPO

Situazione davvero drammatica questa mattina nella frazione ripostese di Torre Archirafi, in provincia di Catania dove a causa dell’alluvione è esondato il torrente Babbo, ha invaso le strade e ha trascinato verso il mare tutto ciò che ha trovato lungo il suo percorso. Decine di auto sono sono accatastate e poi sono rotolare verso il mare: scene simili a quelle viste qualche settimana fa a Valencia, in Spagna. I soccorsi sono tutt’ora in corso e non si sa se ci sono dispersi.

