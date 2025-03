Auto sulla folla a Mennheim, il video delle scene di panico

Germania

La polizia di Mannheim comunica che al momento le indagini non fanno pensare a un moventepolitico per quanto accaduto oggi, quando un uomo si è lanciato con la propria auto sui passanti. Due persone sono morte e cinque sono gravemente ferite, altre cinque hanno riportato ferite lievi. L’uomo che si è lanciato sulla folla a Mannheim che l’uomo, cittadino tedesco, aveva una pistola scacciacani e si è sparato in bocca mentre veniva fermato. Attualmente è ricoverato in gravissime condizioni ed è in pericolo di vita.

