Ballando con le Stelle, la “minaccia” sul tango di Bianca Guaccero a Giovanni Pernice

I vincitori della gara di ballo di Rai 1 hanno ufficializzato la loro storia d'amore anche davanti alle telecamere

Sono stati i vincitori dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle e con loro ha vinto anche l’amore. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice non hanno più motivo di mantenere riserbo sulla loro storia nata proprio durante la gara di ballo del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. E in uno dei filmati di presentazione di ieri sera hanno di fatto ufficializzato il loro legame con una dichiarazione di Pernice, siciliano di origine, per la Guaccero: «Avevo bisogno di una donna che si prendesse cura di me, non accadeva da tanto tempo». Lei invece, scherzando, ha messo i puntini sulle i riguardo alla sensualità e alla passione con cui hanno ballato il tango: «Tu ormai lo ballerai soltanto con me», ha detto al suo maestro di ballo e ormai anche compagno di vita.