Baudo e la telefonata a Michele Placido: «Ma è vero che Papa Francesco ti ha chiesto una serie sul giudice Livatino?»

il lutto

«A gennaio di quest’anno Baudo mi ha telefonato perché aveva saputo che Papa Francesco aveva voluto la serie sul giudice Livatino e Pippo era curioso e felice che io fossi il regista».

Così Michele Placido, con la voce spezzata dalla commozione, ricorda il re della tv Pippo Baudo alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie. ‘«Dopo il successo del film ‘Romanzo Criminale’ – ricorda – mi chiese di co-produrre – lui direttore artistico e io regista e interprete – “Mastro Don Gesualdo” di Verga. Teneva molto a questo progetto’». Di Baudo ‘«porto nel mio cuore la sua tenerezza», conclude.