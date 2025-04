“Bella Ciao” al violino davanti al Parlamento europeo, la performance di Nardella ex sindaco di Firenze

25 aprile

L’eurodeputato del Pd, Dario Nardella, ha pubblicato sui suoi social un video in cui suona “Bella Ciao» al violino davanti alle porte del Parlamento europeo n occasione delle celebrazioni del 25 aprile. «80 anni dopo la lotta per la Libertà non si ferma. Buona Festa della Liberazione a tutti in Italia e in ogni luogo dove si lotta per i diritti e per la libertà», si legge nel post che Nardella ha pubblicato.

