Bergamo, in un video la folle corsa di Andrea poi risucchiato dal motore di un aereo

il caso

Sui social circola un video che riprende le immagini dei momenti che hanno preceduto la tragedia dell’aeroporto di Bergamo, dove un uomo, Andrea Russo, è stato risucchiato e ucciso dal motore di un aereo in fase di rullaggio. Si vede l’uomo che corre sulla pista verso l’aereo inseguito dagli addetti alla sicurezza. Sbatte contro la fusoliera, cade, si rialza e poi gira intorno all’aereo per lanciarsi questa volta verso il motore (il resto del video abbiamo preferito non pubblicarlo).

