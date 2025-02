Bianca Guaccero: «Come sarà il mio Sanremo? “Variopinto”»

Il festival

Bianca Guaccero ritorna al festival di Sanremo, dopo l’edizione del 2008 con Pippo Baudo, in veste di conduttrice del PrimaFestival e commenta così questa esperienza che sta per iniziare: “Un ritorno da un altro punto di vista, perché siamo fuori dal teatro ma siamo comunque dentro a tutto. Mi piacerebbe tornare sul palco – prosegue – è un sogno per tutti quelli che aspirano a diventare conduttori. I miei Sanremo del cuore sono quelli degli anni 90, al festival lego forse i ricordi più belli della mia vita”. E descrive il festival di quest’anno con un solo aggettivo: “Variopinto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA