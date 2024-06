Bioparco Roma, la tigrotta Kala compie sei mesi 

Qua la zampa

Sei mesi fa al Bioparco di Roma veniva alla luce la meravigliosa tigrotta di Sumatra Kala, nata lo scorso 1° dicembre da Kala e Kasih.. La coppia di genitori proviene da strutture zoologiche europee: la mamma Tila è nata nel 2011 allo Zoo di Chester (Inghilterra) e proviene dallo Zoo di Heidelberg, in Germania. Il papà Kasih è nato nel 2014 allo Zoo di Beauval, in Francia. la Tigre di Sumatra, che vive nelle foreste tropicali dell’isola indonesiana, è una delle sei sottospecie viventi maggiormente a rischio di estinzione a causa della perdita e frammentazione dell’habitat, del bracconaggio e della persecuzione diretta per i conflitti con le attività antropiche locali: si stima che in natura ne siano rimaste circa 600.

