Bloccati dall’acqua alta sui tetti, salvati con l’elicottero dai vigili del fuoco

in brianza

Numerose squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nei soccorsi nella zona fra il Comasco e la Brianza in particolare fra Cambiate, Limbiate, Meda e Bovisio Masciago, particolarmente colpito dalle piogge e dalle esondazioni, con l’arrivo di rinforzi anche da altri comandi della Lombardia, fra cui il personale specializzato nel soccorso fluviale, e del Veneto. Sono infatti in corso alcune evacuazioni, anche con l’elicottero. Nel comune di Cambiate, nel Comasco, diverse persone sono bloccate ai piani alti delle loro abitazioni e stanno ricevendo assistenza.

