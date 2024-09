Bocciati con 5, le nuove regole del voto in condotta

ISTRUZIONE

La Camera ha approvato il ddl Valditara, diverse le novità per la scuola

La Camera ha approvato in via definitiva il ddl Valditara sul voto in condotta. Il provvedimento prevede diverse novità per la scuola. Alle medie e alle superiori, se non si raggiunge il 6 in condotta si verrà automaticamente bocciati. Alle superiori con 6 si dovrà presentare un elaborato di educazione civica. L’ultimo anno solo con 9 o 10 in condotta si avrà il massimo dei crediti per l’ammissione all’esame, quindi la condotta influenzerà il voto di maturità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA