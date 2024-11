Bomba d’acqua ad Aci Sant’Antonio: strade allagate e c’è chi prova a sturare i tombini con un manico di scopa (video)

MALTEMPO

La bomba d’acqua che si è abbattuta sui paesi etnei della fascia jonica ha creato disagi in diversi centri. In questo video tratto dalla pagina Facebook di Acireale Social una strada di Aci Sant’Antonio completamente allagata con diverse auto in panne. Per affrontare la difficile situazione, un uomo si è armato di bastone e ha cercato di sturare un tombino per far defluire l’acqua. Un intervento encomiabile e anche rischioso, ma è sembrato come voler vuotare il mare con un cucchiaino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA