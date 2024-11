Boom di turisti a Como e c’è chi vende l’aria in lattina a 10 euro

la trovata

L'idea che fa discutere

Boom di turisti e a Como si vende l’aria in lattina a 10 euro. Curiosità sul lago per una nuova iniziativa di marketing. Le interviste a: Davide Abbaniale, inventore della lattina con aria del Lago di Como; Alessandro Rapinese, sindaco di Como; Chiara Piscitelli, titolare della libreria dove si vende in centro, la lattina con aria del lago di Como; turisti e cittadini comaschi.

