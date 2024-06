Botte al comizio elettorale a Campobello di Licata: il video della zuffa fa il giro del web

il caso

Picchiato uno dei candidati in consiglio comunale. Caccia ai violenti

Scontri e violenza durante la campagna elettorale a Campobello di Licata, nell’agrigentino. Alla fine del comizio del candidato sindaco di Nuova Democrazia Cristiana, Vito Terrana, il candidato al consiglio comunale Angelo La Greca è stato aggredito violentemente alle spalle, buttato a terra e colpito con calci e pugni. «Anche la moglie del nostro candidato ha subito un trauma al ginocchio. Con vigore condanniamo questo vile atto e chiediamo che le autorità facciano al più presto chiarezza sull’accaduto», scrive in una nota sul social il candidato a sindaco Antonio Pitruzzella. «Condanno la violenza senza esitazione alcuna, in ogni sua forma. Sono vicino a tutti i soggetti coinvolti», scrive sui social Vito Terrana, che quella sera aveva appena concluso il comizio quando si è verificata l’aggressione.