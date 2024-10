Brindisi, paura al decollo per un volo Ryanair: fiammata da un motore

il caso

I 184 passeggeri evacuati con gli scivoli

C’erano 184 passeggeri e 6 membri di equipaggio sul volo della Ryanair diretto dall’aeroporto del Salento a Brindisi a Torino che intorno alle 8.30 è stato bloccato al momento del decollo perchè si è verificata una forte fiammata, forse a uno dei motori, che ha determinato un principio di incendio, rendendo necessaria l’evacuazione mediante gli scivoli di emergenza. Intanto l’aeromobile è stato spostato ed è in corso la pulizia della pista. Tutti gli altri voli in arrivo e in partenza sono stati bloccati. Alcuni passeggeri diretti ad aeroporti internazionali verranno probabilmente trasferiti all’aeroporto di Bari con dei pullman.

