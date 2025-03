Bruno Pizzul, dalla maglia del Catania alla voce delle telecronache della Nazionale Italiana: video

IL RICORDO

Bruno Pizzul, storica voce del giornalismo sportivo italiano, è morto all’età di 86 anni all’ospedale di Gorizia. Nato a Udine l’8 marzo 1938, Pizzul è stato una figura iconica delle telecronache sportive italiane. Dopo essere stato assunto dalla Rai nel 1969, nel 1970 commentò la sua prima partita, un Juventus-Bologna in Coppa Italia. A partire dalla Coppa del Mondo del 1986, divenne la voce ufficiale delle partite della Nazionale, commentando le gare degli Azzurri in cinque Mondiali e quattro Europei, fino al suo ritiro nel 2002 con l’incontro Italia-Slovenia (0-1).

Oltre alle telecronache, Pizzul ha condotto programmi come *Domenica Sprint* e *La Domenica Sportiva*. Un aneddoto curioso riguarda la sua vita privata: non aveva mai preso la patente e preferiva spostarsi in bicicletta. La sua passione per il calcio lo aveva portato a giocare nella squadra parrocchiale di Cormons, la Cormonese, e successivamente nella Pro Gorizia. Nel 1958 divenne calciatore professionista con il Catania, segnando una doppia carriera da calciatore e giornalista.