Bus in fiamme sulla Catania Ragusa, il motore che scoppia: il video ripreso da un automobilista

il caso

Le fiamme e l’esplosione del motore. Paura sulla Ragusa-Catania dove un autobus dell’Etna trasporti, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco improvvisamente. L’autista ha fermato il mezzo e ha fatto scendere tutte le persone che si sono messe in salvo mentre sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa, con due squadre e un’autobotte per spegnere le fiamme. Una lunga colonna di fumo nero era visibile a parecchi chilometri di distanza. Non ci sono feriti ma molti automobilisti sono riusciti a filmare il rogo.

