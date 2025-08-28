Caccia F16 polacco si schianta durante AirShow: morto il pilota

in america

Durante le prove di Radom 2025

Un caccia F-16 dell’aeronautica militare polacca si è schiantato durante le prove per l’AirSHOW Radom 2025, uccidendo il pilota. L’aereo ha colpito la pista, causando danni significativi e innescando una palla di fuoco visibile ai presenti. Il portavoce del governo Adam Szlapka ha confermato la morte sui social media. L’agenzia di stampa polacca Pap ha riferito che l’aereo apparteneva all’Aeronautica Militare polacca. «Tragedia a Radom, durante i preparativi per l’AirShow, un aereo F-16 si è schiantato. Purtroppo, il pilota è morto», ha scritto Szlapka. L’incidente è avvenuto pochi giorni prima di una delle più grandi fiere aeronautiche dell’Europa centrale, che avrebbe dovuto attirare circa 180.000 persone. (ANSA).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA