Calci e pugni per una collana d’oro: due arresti

il caso

Nel sottopasso della stazione di Quarto Oggiaro

Avevano strappato una collana a un passeggero colpendolo a calci e pugni alla Stazione di Milano-Certosa. Per questo, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano e un egiziano, entrambi 25enni ritenuti responsabili di una rapina pluriaggravata commessa lo scorso 25 giugno.

L’indagine e’ degli agenti del Commissariato Quarto Oggiaro: verso le 22 e 30 di quel giorno, i due uomini, entrambi con precedenti penali, avevano strappato la collana di oro giallo dal collo della vittima, mentre quest’ultima stava scendendo le scale del sottopasso che conduceva ai binari, colpendola violentemente con calci e pugni, per poi spingerla facendola rotolare per terra, prima di darsi alla fuga. Il contributo della vittima e’ stato fondamentale per identificare i responsabili della rapina. I due si trovano nel carcere di San Vittore.

