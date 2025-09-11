Camion carico di gas si ribalta ed esplode, almeno quattro morti a Città del Messico

la strage

Un camion che trasportava gas è esploso ieri nel quartiere di Iztapalapa, a est di Città del Messico, causando almeno quattro morti e 90 feriti. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:25 locali, quando il veicolo si è ribaltato nella zona di Puente de la Concordia. La sindaca Clara Brugada ha confermato i dati, specificando che dieci feriti sono già stati dimessi. Le autorità hanno diffuso un elenco preliminare dei ricoverati, sottolineando che sarà aggiornato in base alle condizioni mediche. Sul posto sono intervenuti i responsabili della sicurezza e della protezione civile della città.

