Candidatura Catania Capitale della Cultura 2028, Schifani. «La città lo merita»

Anche il governatore siciliano ha partecipato alla cerimonia di presentazione

“La Regione dá un sostegno affettivo e convinto nei confronti del sindaco Enrico Trantino e di tutti i catanesi. Catania merita di potersi aggiudicare questa possibilità, ha tutti i numeri, ha una storia industriale e culturale. E quello presentato è un progetto vincente”. Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani a margine della presentazione del dossier di candidatura e del logo ufficiale di “Catania Capitale italiana della Cultura 2028”.

