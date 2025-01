Capodanno 2025, il video del countdown da piazza Duomo a Catania

L'EVENTO

Ecco il video del classico countdown che ha accompagnato il passaggio dal 2024 al 2025 ieri sera in piazza Duomo a Catania per il Capodanno in musica trasmesso in diretta tv su Canale 5. Sul palco insieme cone Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, anche tanti artisti oltre al presidente ella Regione siciliana Renato Schifani e al sindaco di Catania Enrico Trantino: video da youtube/La TV privata- La Pop TV

