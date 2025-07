Carabinieri, si è insedito il gen. Ubaldo Del Monaco: sarà il nuovo comandante della Legione Sicilia

Palermo

Cambio al vertice della Legione carabinieri Sicilia. Ad assumere il comando il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, ex comandante della Legione carabinieri Puglia dal settembre 2023. La cerimonia di insediamento si è svolta stamani nella Chiesa di San Giacomo dei militari, ubicata nel complesso di caserme Dalla Chiesa – Calatafimi, alla presenza delle massime autorità militari, civili e religiose cittadine, e a presiederla è stato il comandante interregionale ‘Culqualber”, generale di Corpo d’armata Giovanni Truglio. Il colonnello Corrado Scattaretico, che dallo scorso 23 giugno ha temporaneamente assunto la guida della Legione dopo il trasferimento del generale di divisione, Giuseppe Spina, ha consegnato all’alto ufficiale il vessillo del Comando Legione carabinieri Sicilia, che, con il suo passaggio, sancisce simbolicamente l’avvicendamento nell’incarico.