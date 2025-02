Caso Almasri, il duro intervento di Elly Schlein contro la Meloni «presidente del coniglio»

ALLA CAMERA

“Questa è una giornata triste per la democrazia, Nordio e Piantedosi sono venuti in Aula a coprire le spalle della premier. Ma oggi in quest’aula doveva esserci Giorgia Meloni, che invece manca di rispetto all’Aula e al paese”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nel dibattito sulle comunicazioni dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso della liberazione del generale libico Osama Almasri.

«Meloni ha mandato i suoi ministri in Aula, un atteggiamento da presidente del coniglio, non del consiglio. Doveva esserci lei qua, perché quello che hanno detto i ministri non è una risposta» ha aggiunto. Alla fine del suo intervento, i deputati dem hanno esposto cartelli (entrambi con silhouette di conigli) con scritto “Meloni dove sei?” e “Meloni la patriota in fuga”.

