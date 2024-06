Castello Ursino, per la serata “boomers” il sindaco Trantino si improvvisa deejay

la movida catanese

Piazza Federico di Svevia pieno di gente

Una serata per soli boomer o quasi con piazza Federico di Svevia, che nonostante la delusione per la sconfitta dell’Italia contro la Svizzera, piena di gente per il “Pomeriggio Boomer”, un evento musicale dedicato ai migliori successi degli anni ’80 e ’90. Sono saliti sul palco diversi dj tornti alla consolle dopo anni, tra cui anche il sindaco di Catania Enrico Trantino.

