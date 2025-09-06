Castiglione, vasto incendio minaccia aziende e villette: l’intervento della Forestale

cronaca

In cenere venti ettari di vegetazione

Un incendio è divampato a Castiglione di Sicilia, in contrada Carranco. Tra vigneti lussureggianti e bosco le fiamme si sono sviluppate alle ore 12.30 e gli uomini della della Forestale di Linguaglossa hanno lavorato per quasi otto ore per domare il rogo. Sul posto sono intervenute anche le squadre antincendio del Distaccamento di Linguaglossa e una pattuglia, oltre il DOS dal vicino Distaccamento Forestale di Zafferana Etnea. Il vasto incendio era alimentato dal vento e l’area accidentata impediva ai mezzi da terra di operare. Così la Sala Operativa della Forestale di Catania ha chiesto l’intervento aereo. Sul posto sono intervenuti un elicottero regionale “Falco 9”, e i velivoli dello Stato, un Erikson Orso Bruno e un Canadair. Salvate diverse aziende vitivinicole dell’ area e villette. Il fuoco ha divorato circa 20 ettari di vegetazione, perlopiù sottobosco, sterpaglie, piante di Roverelle, un uliveto abbandonato e piante di bagolaro. Sul posto anche i vigili del Fuoco.

