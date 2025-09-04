Catania abbraccia il Catania: «Per gli 80 anni del club sogniamo il grande salto»

calcio

Cerimonia a Palazzo degli Elefanti. Donata al sindaco la maglia rossazzurra con il numero 1

Catania si prepara a vivere un 2026 di straordinaria importanza, ricco di eventi e aspettative che potrebbero segnare una svolta per la città. Lo ha sottolineato il sindaco Enrico Trantino nel corso di un incontro tenutosi nel salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, dove ha accolto giocatori e staff tecnico del Calcio Catania in vista della stagione sportiva 2025/2026.

Il 2026 rappresenta per la città non solo la concreta possibilità di essere designata Capitale Italiana della Cultura, ma anche l’anno in cui la Festa di Sant’Agata potrebbe ottenere il prestigioso riconoscimento come patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. Un percorso che si intreccia con importanti ricorrenze sportive: il Calcio Catania festeggerà 80 anni dalla sua fondazione avvenuta nel 1946 e punta con determinazione a ritrovare la propria identità originaria e a conquistare la promozione in Serie B.

«Rimanendo uniti e coesi, come sta accadendo in queste settimane sotto la guida di Mister Toscano e di Vincenzo Grella – ha dichiarato il sindaco – anche nello sport si possono raggiungere traguardi importanti, in parallelo con quelli di una città che deve tornare a rispettare le regole e a migliorare giorno dopo giorno. Solo con spirito di squadra, passione e senza scorciatoie si possono realizzare imprese che sembrano impossibili».

All’incontro ha partecipato anche l’assessore allo Sport, Sergio Parisi, che ha ripercorso i primi tre anni di una rinascita difficile ma promettente, iniziata dopo il fallimento della precedente società calcistica nella primavera del 2022. «Nonostante le tante difficoltà – ha spiegato Parisi – è stato avviato un nuovo corso, supportato da importanti interventi di riqualificazione sulle infrastrutture sportive, come lo stadio Massimino e il campo di Nesima, oggi pronti a ospitare al meglio la squadra e i tifosi rossazzurri».

Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha rivolto un appello a giocatori, tecnici e società, ricordando come «molti giovani, anche provenienti dalle periferie, guardino con speranza e ammirazione la squadra, simbolo di un’intera città». Anastasi ha assicurato il sostegno del Consiglio comunale all’impegno dell’Amministrazione per migliorare le strutture sportive e accompagnare il Calcio Catania nel suo percorso di crescita.

Tra i momenti più emozionanti della cerimonia, l’intervento del vicepresidente del club, Vincenzo Grella, che ha ringraziato pubblicamente il Comune per il supporto ricevuto, soprattutto nei momenti di maggior difficoltà gestionale: «Quest’anno – ha detto Grella – partiamo con rinnovata energia e tutte le condizioni per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati». In segno di gratitudine, Grella ha donato al sindaco Trantino la nuova maglia ufficiale della squadra con il numero 1 e il suo nome.