Può anche mancare lo spettacolo in campo, ma il pubblico di Catania è sempre uno spettacolo nello spettacolo: così i 16.000 del Massimino hanno incitato costantemente la squadra per i 90 minuti con le due curve protagoniste, ma alla fine si sono lasciati andare anche a qualche fischio di contestazione per il deludente pareggio contro l’Audace Cerignola.

