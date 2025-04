Catania, folla per Pasquetta nel “rinato” Boschetto della Plaia e non si parla d’altro che del Papa: video

LA GIORNATA DI FESTA

Famiglie con bambini, nonni con i nipoti, ma anche ragazzini, compagni di classe, liceali e sportivi

Piace il “rinato” boschetto della Plaia, sabato riconsegnato alla città. Centinaia sono le persone che si buon mattino hanno scelto il polmone verde per trascorrere la giornata di Pasquetta. Famiglie con bambini, nonni con i nipoti, ma anche ragazzini, compagni di classe, liceali e sportivi. In un giorno di festa, però, ha destato profondo dolore la notizia della scomparsa di Papa Francesco. Tra tende da campeggio, stuoie e altalene non si parla d’altro: “Francesco era un papa nobile, dal cuore buono…

