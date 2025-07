Catania, il rider della droga che girava in auto con mezzo chilo di droga “assortito”

l'arresto

Arrestato dalla Polizia un ragazzo di 23 anni. Lo stupefacente dentro uno zaino nero

Girava in l’auto con mezzo chilo di droga nascosta nello zaino, pronta per essere spacciata. Protagonista un 23enne, che è stato scoperto e arrestato dalla Polizia a Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, segnalato in passato alla Prefettura in quanto assuntore di droga, è stato notato per il suo atteggiamento sospetto, dagli agenti della squadra volanti mentre percorreva a bordo della sua auto la centralissima piazza Manganelli. Non appena incrociato con lo sguardo la volante della Polizia, ha iniziato a guardare ripetutamente nello specchietto retrovisore come per assicurarsi di non essere seguito dai poliziotti. Il maldestro tentativo di non essere notato ha, invece, insospettito gli agenti che hanno deciso di fermarlo per eseguire tutti gli accertamenti del caso.

Durante il controllo il giovane si è mostrato, fin da subito, insofferente e nervoso tanto da indurre gli agenti a sottoporlo a perquisizione personale, a seguito della quale è emerso che aveva indosso una bustina con otto grammi di crack e, nella tasca dei pantaloni, 550 euro in contanti.

A quel punto la perquisizione è stata estesa anche all’autovettura al cui interno i poliziotti hanno trovato altra sostanza stupefacente, che era stata nascosta dentro un grosso zaino nero ed era stata già suddivisa in dosi pronte alla vendita. In particolare, sono state trovate marijuana, hashish e cocaina, per un peso complessivo di quasi mezzo chilogrammo.