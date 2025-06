Catania, la proposta di Confcommercio sull’area del centro direzionale di Cibali

il dibattito

In un incontro Pietro Agen ha illustrato il progetto che coinvolge anche la Camera di commercio

«L'area del Centro direzionale del quartiere di Cibali sia acquistata dalla Camera di Commercio». Eccola la proposta che la Confcommercio di Catania ha presentato. Durante il tavolo di dialogo, per discutere del piano urbanistico generale, il presidente Pietro Agen sottolinea che «Catania di tutto ha bisogno fuorché di costruire nuove case.

Il costo dell’operazione – secondo la Confcommercio di Catania – sarebbe di cinque milioni di euro. «Numeri che non possono di certo spaventare – conclude Agen – a fronte di una vendita che farà entrare presumibilmente oltre mezzo miliardo di euro».

La conferenza è stata indetta per discutere del Piano urbanistico generale, in via di definizione e a parlare a nome di tutti è stato il presidente Pietro Agen. «La città di Catania – ha premesso – di tutto ha bisogno fuorché di costruire nuove case. Non lo dico io, ma il Comune». Il riferimento è al Piano Piccinato che, all’epoca, aveva dimensionato lo sviluppo urbanistico in vista di un incremento demografico che di fatto non c’è stato. «Si prevedeva – ha spiegato ancora il numero uno di Confcommercio etnea – di superare i 400mila abitanti. Oggi Catania ne ha poco più di 300mila, con un’edificazione già realizzata per oltre 600mila. Per questo non ha senso costruire ancora. Semmai si deve abbattere, recuperare quello che abbiamo e creare nuovi spazi verdi. Anche con espropri forzati».

«Quest’area è un potenziale, meraviglioso, parco urbano – sottolinea Agen – uno spazio da adibire a parcheggio con mille stalli. Un’altra cosa di cui Catania è assolutamente sfornita. C’è la stazione della metropolitana nel quartiere, c’è lo stadio, ma nemmeno un parcheggio».

L’idea di Confcommercio si riferisce intanto al 10 per cento dell’area in questione, per rispondere a due grandi esigenze: quella di verde e di più posti auto. «All’interno dei rimanenti 18 ettari – hanno spiegato in conferenza – si possono sviluppare tante altre idee».