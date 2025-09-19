Catania, l’Amts ha presentato i nuovi bus elettrici

trasporto

Nuovi autobus elettrici per una nuova viabilità e il miglioramento della vivibilità a Catania. Stamattina la presentazione dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sostare presso il piazzale Famà a Catania. Un appuntamento, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle varie istituzioni cittadine e sigle sindacali, in cui spicca il nuovo bus da 18 metri. A prenderne visione anche il Primo Cittadino di Catania Enrico Trantino. Accanto a lui il presidente dell’Amts Salvatore Vittorio.