trasporto
Catania, l’Amts ha presentato i nuovi bus elettrici
Nuovi autobus elettrici per una nuova viabilità e il miglioramento della vivibilità a Catania. Stamattina la presentazione dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sostare presso il piazzale Famà a Catania. Un appuntamento, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle varie istituzioni cittadine e sigle sindacali, in cui spicca il nuovo bus da 18 metri. A prenderne visione anche il Primo Cittadino di Catania Enrico Trantino. Accanto a lui il presidente dell’Amts Salvatore Vittorio.
"Oggi è un giorno importante per la nostra azienda e per l'intera città. Abbiamo a disposizione mezzi nuovi e tutti elettrici che sintetizzano perfettamente la sostenibilità ambientale che la società ci chiede. Un grande sforzo che abbiamo fatto con l'amministrazione, con il Sindaco Trantino e con l'assessore alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi. Adesso ci concentreremo sulla dotazione di nuovi operatori di esercizio per un potenziamento a 360° delle linee cittadine". Mobilità sostenibile, innovazione e qualità del servizio: "Parliamo di un'importante iniziativa che sintetizza il perfetto gioco di squadra – sottolinea l'assessore alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi – un lavoro che sta dando grandi risultati. Gli autobus di nuova generazione rappresentano una fondamentale novità per migliorare la mobilità a Catania".