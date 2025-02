Catania, le prime parole del presidente della Cei cardinale Zuppi: «Ecco cosa ci insegna Sant’Agata» (video)

LA FESTA

«La violenza di genere si vince con il contrario: imparando a voler bene, imparando il rispetto, che vale per tutti. Nelle relazioni purtroppo la violenza di genere si manifesta con un senso di possesso che offende la dignità dell’altra persona, della donna. Credo che Sant’Agata da questo punto di vista ci aiuta, ci insegna la forza della donna e ad amarla e rispettarla». Così il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, parlando a Catania prima del Pontificale in Cattedrale in onore della Patrona della città, Sant’Agata, la terza festa cattolica al mondo per partecipazione.

Gli altri temi

Zuppi ha parlato anche di altre tematiche come l’antisemitismo e l’intelligenza artificiale.

«L’antisemitismo va sempre condannato. Abbiamo celebrato la Giornata della Memoria perché non è soltanto rispetto agli ebrei, che hanno visto il loro genocidio. L’antisemitismo sempre va condannato senza se e senza ma», ha affermato il presidente dei vescovi italiani.