Catania, operazione Capinera: il video del “fortino” della spaccio a Librino

CARABINIERI

A protezione del “fortino” dello spaccio di via Capinera a Catania c’erano una fitta rete di sentinelle e un avanzato sistema di videosorveglianza. Un escamotage con cui il 31enne a capo dell’organizzazione dedita allo spaccio di cocaina e crack smantellata all’alba di oggi a Catania dai carabinieri sarebbe riuscito a eludere i controlli delle forze dell’ordine rendendo difficoltoso ogni tentativo di arresto in flagranza. Otto le misure cautelari in carcere emesse dal gip etneo su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, eseguite dai militari nei confronti di 8 indagati, accusati di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini, scattate a febbraio dello scorso anno e andate avanti sino a giugno del 2024, hanno permesso di far luce sulla fiorente attività di spaccio in via Capinera, nel quartiere Librino. Il 31enne, già ai domiciliari, avrebbe allestito all’interno della propria abitazione un vero e proprio “supermarket della droga”.